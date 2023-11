O sepultamento do jovem Diogo Lenhart do Nascimento, de 20 anos, aconteceu na tarde desta segunda-feira, 27, no cemitério Cristo Rei, em Vilhena, sob forte comoção de parentes e amigos do motociclista.

No último dia 11, o rapaz se envolveu em um acidente quando fazia manobras radicais em um loteamento na cidade. Na ocasião, ele sofreu traumatismo craniano, sendo socorrido e levado ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Diogo passou por procedimentos médicos e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e morreu por volta das 15h30 deste domingo, 26. Os trâmites legais do velório e sepultamento foi por conta da funerária Canaã.

