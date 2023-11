O Brasil criou 190,3 mil vagas formais de trabalho em outubro, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira (28) pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

Abaixo do resultado de setembro, neste mês foram realizadas 1.941.281 contratações com carteira assinada e 1.750.915 demissões. O saldo só não é pior que o de outubro do ano passado, com 159,45 mil novos postos. Ao todo, em outubro havia 44.229.120 brasileiros com contrato formal de trabalho.

A maioria dos empregos formais foi criada principalmente no setor de Serviços, com 109,9 mil vagas, e no Comércio, com 49,6 postos de trabalho gerados no mês.

No mês anterior, foram criadas 211.764 vagas de trabalho com carteira assinada no país, também de acordo com o Caged, resultado da contratação de 1.917.054 trabalhadores e de 1.705.293 demissões.

Setembro havia apresentado o pior resultado do mês na série histórica, que começou em janeiro de 2020. Mesmo com o resultado abaixo dos anos anteriores, o saldo foi positivo em todos os dez meses de 2023.

No acumulado do ano até outubro, o saldo é 1.784.695 empregos, resultado de

19.841.574 admissões e 18.056.879 desligamentos. Nos últimos 12 meses, foi registrada a criação de 1.457.529 vagas.