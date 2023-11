O aniversário de 28 anos de emancipação administrativa-política do município de Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia, é nesta terça-feira, 28 de novembro.

Mas, a administração municipal registrou a data em alto estilo com um bolo de 400 kg e 28 metros, além de várias atividades realizadas nesta segunda-feira, 27.

Houve show de calouros, sorteio do IPTU premiado e apresentações culturais no município.

Através de decreto, a prefeita Valéria Aparecida Marcelino Garcia transferiu excepcionalmente neste ano, o feriado municipal do Dia da Consciência Negra, de 20 de Novembro (segunda-feira) para o dia 27 de Novembro (segunda-feira), com as atividades essenciais de saúde e limpeza urbana mantidas em atividade.

Valéria, que coordenou as atividades e acompanhou os atos, manifestou sua alegria e parabenizou a população pimenteirense. “Estamos orgulhosos de fazer parte deste pujante município chamado Pimenteiras”, destaca a mandatária municipal.

HISTÓRIA

Com localização geográfica privilegiada na beira do Rio Guaporé, Pimenteiras do Oeste é um lugar de gente de bem e acolhedora. Foi elevada à categoria de distrito do Município de Cerejeiras no dia 10 de agosto de 1983, através do decreto nº 1.396 e reafirmado pela lei nº. 005, de 21 de novembro do mesmo ano.

Através da lei nº. 645, de 27 de dezembro de 1995, assinada pelo Governador Valdir Raupp de Matos, o distrito obteve sua emancipação com o nome de Pimenteiras do Oeste, porque a lei não permite a criação de um novo município com o nome de outro já existente. A data de comemoração foi alterada para o dia 28 de novembro por força da lei municipal nº. 448 de 26 de setembro 2008.