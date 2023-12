Demandantes externos precisaram intensificar as compras de novos lotes de soja no encerramento de novembro, no intuito de completar cargas de navios nos portos brasileiros. Diante disso, a liquidez aumentou no período no mercado spot nacional.

O Cepea também observou maior interesse de vendedores em negociar soja com entrega entre dezembro/23 e janeiro/24.

Segundo pesquisadores do Cepea, esses agentes começam a ter necessidade de liberar espaço nos armazéns com o remanescente da temporada 2022/23, pois, em breve, começa a entrar o grão da safra 2023/24 no Brasil.

No campo, as irregularidades climáticas, influenciadas pela atuação do fenômeno climático El Niño, seguem preocupando. Agentes de praticamente todas as regiões produtoras do Brasil relatam realizar o replantio.