A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) iniciou nesta segunda-feira, 4 de dezembro, os cadastros para o Vale Cesta, destinados à retirada de cestas básicas durante o evento do Natal Feliz.

Para solicitar o ticket, os interessados devem procurar presencialmente o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de hoje até sexta-feira, 8 de dezembro, das 13h às 17h, munidos do RG e CPF de todos os moradores da casa, comprovante de endereço e CadÚnico devidamente atualizado.

Neste ano, o evento será realizado no Parque de Exposições, no próximo dia 16, a partir das 14h30, onde as mais de 1000 unidades serão entregues para as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, que possuam renda per capita de até meio salário mínimo.

Para as famílias que ainda não realizaram as atualizações do CadÚnico, basta ir no período da manhã até a Semas, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 921, no bairro Jardim Eldorado, ou no Cras, que fica na Rua Rio Grande do Norte, nº 1950, no bairro Novo Tempo. Dúvidas e informações, entrar em contato pelo telefone (69) 3919-7021.