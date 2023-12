Por unanimidade, os parlamentares da Câmara de Vilhena, em sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 5, rejeitaram a denúncia formalizada pelo servidor público Ronaldo Aparecido Pereira contra a vereadora Vivian Repessold (PP), 1ª secretária da Mesa Diretora do Legislativo.

Ele acusou a parlamentar de suposto crime contra a segurança ou o funcionamento de serviços de utilidade pública, ao postar em rede social aviso sobre atividade de fiscalização de trânsito (blitz) em Vilhena e requeria a criação de uma Comissão Processante (leia mais AQUI.)

Através da denúncia nº 002/2023 e Processo Legislativo nº 222/2023, a matéria foi lida na sessão e rejeitada logo após pelos parlamentares. Dos 13 vereadores, apenas Clérida Alves esteve ausente por questões de saúde. Nenhum parlamentar comentou o caso logo após a votação.

O EPISÓDIO

O caso foi levado à tona pelo Extra de Rondônia após a denúncia do servidor, que garantiu existir crime tipificado no artigo 265 do Código Penal.

Na ocasião, a parlamentar tratou a questão como perseguição ou intimidação devido à formalização de requerimento apontando suposta ilegalidade na nomeação do empresário Eliton da Silva Costa, no cargo de presidente da FCV. “Senhor prefeito: eu não tenho medo disso. Sou servidora há 27 anos no município de Vilhena. O senhor não é o primeiro prefeito que persegue servidor público”, desabafou (leia mais AQUI).