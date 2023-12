O mercado físico de boi gordo apresentou preços acomodados no decorrer da semana. Mesmo com o cenário de oferta interna restrita dificultando a composição das escalas de abate e as perspectivas de uma demanda aquecida nas próximas semanas.

O analista de Safras & Mercado, Fernando Iglesias, destaca que, até o momento, a conta da carne (equivalência dos preços no atacado em relação à arroba) não oferece perspectiva de altas explosivas no mercado físico.

Por outro lado, vale mais uma vez mencionar que o regime irregular de chuvas no centro-norte brasileiro remete a uma menor disponibilidade de boiadas neste final de ano.

Preços do boi gordo

Em São Paulo, Capital, a referência para a arroba do boi a prazo foi de R$ 250, estável frente à semana anterior.

Já em Dourados (MS), a arroba avançou e seguiu em R$ 230.

Em Cuiabá (MT), a indicação a prazo foi de R$ 210 sem mudanças ao longo da semana.

Já em Uberaba (MG), a indicação a prazo foi de R$ 240 por arroba, avanço de 2,13% frente aos R$ 235 da semana passada.

Em Goiânia (GO), a indicação a prazo foi de R$ 240, estável frente à semana passada.

Estabilidade no atacado

O mercado atacadista apresentou preços estáveis durante a semana para os cortes do traseiro e do dianteiro, embora, de acordo com Fernando Iglesias, o viés ainda seja de alta nas cotações, em linha com o período de auge no consumo doméstico no ano.

O quarto do traseiro seguiu cotado a R$ 19,70, e o quarto do dianteiro foi mantido em R$ 13.