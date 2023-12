O recesso das atividades da Federação de Futebol do Estado de Rondônia começa a partir do dia 8 de dezembro, mas durante os dias 11 e 15 de dezembro o departamento para registros transferência continuam funcionando, após esse período as atividades retornam no dia 3 de janeiro de 2024. O período de recesso segue o cronograma da CBF.

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia deseja boas festas e uma ano novo cheio de conquistas e paz para todos os amantes do futebol. Que em 2024 possamos retornar mais forte e determinados em busca dos nossos objetivos.