Um idoso foi vítima de tentativa de homicídio na tarde deste domingo, 10, quando quatro homens armados com espingardas e pistolas chegaram em uma casa na Rua 1509, no bairro Marcos Freire, em Vilhena, no qual o alvo seria um jovem. Contudo, os criminosos acabaram acertando idoso que é avô do rapaz que seria o alvo.

Testemunhas relataram que os criminosos chegaram em um carro aparentando ser Ford Ka de cor branca. No local, foram encontradas várias capsulas calibre 12 e 9mm.

O idoso foi socorrido e levado ao pronto-socorro do Hospital Regional. Não há informação sobre seu estado de saúde.