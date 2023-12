Em Vilhena, uma ocorrência envolvendo um garoto de 9 anos que invadiu uma casa para furtar foi registrada pela Polícia Militar (PM), neste sábado, 9.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi para atender uma ocorrência onde uma criança havia invadido uma residência, com o intuito de furtar.

No local, a vítima relatou que já é a segunda vez que o garoto invade sua casa, que na situação anterior foi registrado ocorrência de um furto de dinheiro que se encontrava dentro da residência, sendo que através de imagens de câmera de segurança, constaram ser uma criança que reside no mesmo bairro, ao qual havia realizado o furto.

Contudo, desta vez a vítima flagrou o menino dentro de sua casa, ele já havia pegado um relógio e pulso e colocado no bolso.

A vítima tomou conhecimento das condições ao qual vive o menor naquela vizinhança, sendo relatado também pela própria criança, que a mãe normalmente está no trabalho ou em qualquer outro endereço incerto, e que durante toda sua ausência ele permanece sozinho em casa, sendo obrigado a produzir suas próprias refeições caso sinta fome.

A vítima acionou a polícia para que confirmasse o fato das condições de abandono em que se encontra a criança, haja vista, o mesmo não poder ser responsabilizado por algum tipo de crime e sua mãe não foi localizada.

Com isso, o Conselho Tutelar, foi acionado para tomar providências, pois o próprio garoto relatou que já foi obrigado a furtar outras vezes, e que prefere viver no abrigo onde se sente mais seguro e bem cuidado, do que em sua própria casa. A mãe poderá responder por Abandono de Incapaz Artigo 133 do Código Penal.