As Forças de Defesa de Israel anunciaram nesta sexta-feira (15) que as tropas que operam na Faixa de Gaza recuperaram os corpos de dois militares e um civil que foram feitos prisioneiros por terroristas do Hamas em 7 de outubro.

Os militares foram identificados como o sargento Ron Sherman e o cabo Nik Beizer, ambos de 19 anos, e o civil, como Elia Toledano, um cidadão franco-israelense de 28 anos.

falou com o R7 nesta quinta-feira (14), antes de o corpo do jovem ser encontrado. Ma’ayan Scherman, a mãe de Ron Scherman,nesta quinta-feira (14), antes de o corpo do jovem ser encontrado.

À reportagem, ela revelou estar “muito preocupada” com o filho, uma vez que ele sofria de asma severa e estava sem o inalador, que havia deixado em casa, em Lehavin, no sul de Israel, próximo à Faixa de Gaza.

Antes de ser sequestrado, ele mandou a seguinte mensagem à mãe: “Eu te amo. Eles estão vindo. Acabou”.

Segundo o jornal The Times of Israel, Beizer começou o serviço militar em 30 de abril e, em 7 de outubro, foi capturado por terroristas do Hamas quando eles lançaram um ataque à sua base, perto de Erez Crossing.

Ele estava trabalhando na Coordenação e Ligação do Distrito de Gaza das FDI, que coordena as licenças e a passagem de mercadorias de Erez para Gaza.

O jovem não deveria estar na base naquele fim de semana, mas trocou de turno com um amigo que queria o fim de semana de folga.

Toledano, o refém civil cujo corpo foi recuperado, foi levado por terroristas no festival de música Supernova, perto do kibutz Re’im, em 7 de outubro, onde mais de 360 ​​pessoas foram mortas.

O corpo dele foi recuperado em Gaza durante atividade operacional realizada pela Unidade 504 da Direção de Inteligência Militar e pela 551ª Brigada.

Em comunicado publicado no X (antigo Twitter), a ministra dos Negócios Estrangeiros da França, Catherine Colonna, afirmou que o seu país está “profundamente triste por ouvir as forças armadas israelitas anunciarem a morte do nosso compatriota Elia Toledano”.