A tradicional Cantata de Natal da Sicoob Credisul deste ano foi um sucesso. Cerca de 3 mil pessoas acompanharam o emocionante espetáculo que recontou a história do primeiro Natal de Vilhena na ‘Vila da Luz’ na última sexta-feira, 15/12, na escadaria do Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, em Vilhena (RO).

O evento reuniu as apresentações musicais do Coral Sicoob Credisul e Coral Favoo (integrado por alunos da Favoo + Comunidade Santo Expedito e Nossa Senhora Aparecida). A noite ainda contou com a participação especial do Grupo Soar, que abriu a programação.

Os corais apresentaram canções tradicionais de Natal, como ‘Natal de Luz’, ‘Noite dos sinos’, ‘Quando o Natal chega à cidade’, ‘Carol of the bells, ‘Jingle Bell Rock’, ‘A canção de Natal’, ‘Hallellujah’, ‘Êxodus’, ‘Marcas do que se foi’, ‘Novo Tempo’ e ‘Baba Yetu’, a canção que é a oração do ‘Pai Nosso’ em Swahii, língua africana. O que arrancou muito elogios do público. Esta é a sétima edição da cantata, um evento que entrou para o calendário natalino de Vilhena, e é sempre muito aguardado pela população.

Para tornar o clima ainda mais natalino, todo o quarteirão da Avenida Capitão Castro se transformou na Vila da Luz, o espaço trouxe em sua decoração elementos que são referências da cidade Portal Amazônia, como a Capela Nossa Senhora Auxiliadora, primeira igreja da cidade construída em meados de 1960, a Casa de Rondon e o monumento do padre Ângelo Spadari. Durante a apresentação, a história foi recontada pelo artista Thi Marianno que deu vida ao carismático padre Ângelo Spadari, tudo em formato de musical, outra novidade deste ano. O espetáculo transportou o público para a atmosfera mágica daqueles tempos, com direito ao som dos sinos da capela e do cantar do galo.

A surpresa da noite foi o show piromusical com queima de fogos que surpreendeu o público presente. Em meio ao clima mágico, a neve caiu e o Papai Noel chegou de uma forma diferente dos outros anos, o bom velhinho veio conduzindo uma Kombi bem natalina, alegrando crianças e adultos que aguardavam ansiosos por esse momento.

No fim do espetáculo, o bom velhinho e suas duendes receberam a criançada na Casa do Papai Noel, que ficará aberta para visitação gratuita até 29/12, na Sala Expansão (2º andar), no CTC Sicoob Credisul. A casa traz um ambiente rústico e acolhedor, em meio à floresta amazônica. Em cinco dias mais de 1 mil pessoas já passaram pelo cenário e aproveitaram para tirar fotos em família e com amigos. Confira os horários de funcionamento no site www.sicoobcredisul.com.br/cantata.