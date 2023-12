As vítimas foram identificadas como sendo, Sônia Valadares dos Santos, de 44 anos, que dirigia o carro Mitsubishi Pajero com placa de Goiânia – Goiás, Marcos Valadares dos Santos, de 46, Leice Cândida Oliveira Santos, de 43, João Carlos Valadares Cidalio, de 22 e Guilherme Valadares Guimarães dos Santos, 9 anos.

Sônia era médica, nasceu em Cerejeiras, onde passou boa parte de sua infância. Ela sempre vinha visitar os parentes na região. No carro haviam 6 pessoas, uma delas sobreviveu, sendo identificada por Silvani Valadares, ela foi levada ao hospital e não corre risco de morte. Segundo informações, a motorista teria perdido o controle de direção e consequentemente a entrada da ponte e caído dentro do Rio Santa Cruz.

O carro teria ficando debaixo d’água com as rodas para cima, e com isso, as vítimas não conseguiram sair do veículo. Os corpos foram removidos do local pela funerária Bom Jesus. As vítimas eram moradores da cidade de Tangará da Serra – Mato Grosso.