Saiba como o clima irá se comportar nesta segunda-feira (1º) em todas as regiões do Brasil:

Sul

O primeiro dia de janeiro de 2024 será marcado pelo tempo firme em quase todo o Sul. Pancadas bem isoladas e sem volumes elevados são esperados desde o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná, mas nada que deva chamar grande atenção.

Sudeste

Pancadas de chuva ainda são esperadas em boa parte do Sudeste. A frente fria continua avançando e pode gerar volumes entre 70 e 150 mm no noroeste de Minas Gerais, não se descartando o potencial para transtornos como alagamentos e erosão do solo devido ao excesso de umidade em pouco tempo. Nas demais áreas da região, a chuva será rápida e com menor intensidade.

Centro-Oeste

Pancadas de chuva seguem espalhadas pelo centro do país devido à frente fria e instabilidades tropicais que vão garantir chuva volumosa e forte entre Mato Grosso e Goiás, em que os acumulados podem chegar a casa dos 150 mm, além de temporais com ventos, raios e granizo. Esta condição pode gerar transtornos e prejuízos em cidades principalmente no leste mato-grossense e no norte goiano. Em boa parte de Mato Grosso do Sul, a chuva será bem isolada e sem grandes acumulados.

Nordeste

O primeiro dia de 2024 será marcado por chuvas espalhadas pelo Nordeste devido ao avanço de instabilidades associadas a uma frente fria. Volumes em torno de 50 mm podem ser registrados no centro e no oeste da Bahia e de forma pontual no Piauí. Nos demais estados, chuvas rápidas e com menor intensidade.

Norte

Pancadas de chuva são esperadas no Norte do país, devido às instabilidades tropicais. O volume de chuva pode ser mais expressivo no sul do Tocantins, não se descartando o potencial para transtornos.