Presidentes de Clubes e Ligas filiadas à Federação de Futebol do Estado de Rondônia confirmam apoio ao presidente Heitor Costa.

O presidente da FFER Heitor Costa recebeu o apoio da maioria dos clubes e das ligas filiadas à entidade. Clubes tradicionais e campeões do Estado reafirmaram total apoio a FFER, entre eles o Vilhena Esporte Clube, Rolim de Moura Esporte Clube, Atlético Clube Pimentense, Barcelona Futebol Clube, Sociedade Esportiva União Cacoalense, Vilhenense Esportivo Clube, Sport Club Genus, Rondoniense Social Clube, Atlético Clube Cacoal e Ji-Paraná Futebol Clube.

Os presidentes das ligas também confirmaram total apoio ao presidente Heitor Costa, Liga Regional de Futebol Amador de Rolim de Moura, Liga de Futebol de Vilhena, Liga Desportiva de Cerejeiras e Liga Desportiva de Colorado do Oeste.

A FFER – Federação de Futebol do Estado de Rondônia se coloca à disposição para esclarecimentos, embasado em documentos que comprovam todas as ações da entidade. Para finalizar a FFER repudia veementemente publicações e ações embasadas em “achismo” com teor e objetivo de apenas de achincalhar e desinformar os amantes do Futebol Rondoniense.