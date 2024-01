Saiba como o clima irá se comportar nesta quinta-feira (11) em todas as regiões do Brasil:

Sul

Pancadas de chuva se espalham pelo Sul e, ainda sob resquícios da frente fria, são esperados volumes em torno de 60 mm na metade norte do Rio Grande do Sul e no leste de Santa Catarina. Há risco para transtornos e mais prejuízos.

Temporais com ventos, raios e eventual queda de granizo ainda podem atingir o oeste da área gaúcha e os estados de Santa Catarina e Paraná.

Sudeste

Pancadas de chuva ainda podem ser registradas em boa parte do Sudeste, mas de maneira irregular, rápida e mal distribuída, em que os maiores acumulados devem ser registrados entre a Zona da Mata Mineira e o centro do estado de Minas Gerais por conta da combinação entre calor e umidade.

Centro-Oeste

Pancadas de chuva se espalham pela região de maneira rápida e intercalada com períodos de sol e calor, os maiores acumulados devem ser registrados no estado de Mato Grosso, no sul de Goiás e no nordeste de Mato Grosso do Sul, isso de maneira pontual em algumas cidades.

Nordeste

Pancadas de chuva ainda persistem na metade norte da região devido ao Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) que pode gerar volumes em torno de 50 mm desde o Maranhão até o leste da Paraíba, mas isso de maneira pontual e mal distribuídas entre os estados.

Norte

Pancadas de chuva são esperadas na maior parte da região com destaque para o norte do Amazonas, leste do Pará, norte do Tocantins e sul de Rondônia, onde são esperados os maiores acumulados e potenciais para transtornos, acumulados acima dos 40 mm são esperados nessas áreas.