Um agricultor residente na área rural de Corumbiara viveu momentos de apreensão e prejuízo após ter três armas de fogo furtadas de sua propriedade. O incidente, registrado recentemente, destaca a vulnerabilidade de algumas comunidades rurais em relação à segurança.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima procurou a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para registrar o furto de três armas de fogo em sua propriedade localizada no Assentamento Vanessa, em Corumbiara.

Segundo a vítima, o furto do armamento ocorreu no dia 2 de janeiro, e quem entrou na propriedade não arrombou o local onde as armas estavam guardadas, na qual as três são registradas, sendo: uma espingarda da marca Rossi calibre 32, uma marca Boito calibre 20 e uma da marca Hatsan também calibre 20.

A comunidade de Corumbiara é incentivada a estar atenta e colaborar com as autoridades, relatando qualquer atividade suspeita que possa auxiliar nas investigações. A segurança nas áreas rurais é uma preocupação constante, e a pronta notificação de incidentes contribui significativamente para a atuação eficaz das forças de segurança.