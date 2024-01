A Polícia Militar (Rádio Patrulha) desempenhou um papel crucial em mais uma operação bem-sucedida, tirando um foragido de circulação, apreendendo substâncias ilícitas e recuperando objetos furtados. A ação demonstra a eficiência das forças de segurança em preservar a ordem e combater o crime, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava ronda de rotina pela Avenida 1515, no bairro Cristo Rei, quando em frente de um imóvel, os militares observaram um velho conhecido no meio policial de iniciais R.A.J., saindo da residência, e era de conhecimento dos PMs que contra R., havia mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Vilhena.

Com isso, o suspeito foi abordado, e em revista pessoal foi localizado no bolso da bermuda do suspeito uma porção de substancia aparentando ser maconha. R., foi questionado onde ele adquiriu a droga e ele relatou que havia acabado de comprar naquele endereço que havia saído de uma mulher por nome F.,

Contudo, diante dos fatos, a guarnição chamou no portão a responsável pelo imóvel que se identificou por nome F.S., e demostrou nervosismo com a presença da polícia, porém, ela autorizou que os militares entrassem na casa para averiguação.

Logo na entrada, em cima de uma mesa na varanda foi possível visualizar uma maleta preta e amarela de uma parafusadeira/furadeira marca Stanley V20, questionada sobre a procedência da ferramenta ela não conseguiu explicar, em seguida a guarnição conferiu a maleta sendo constatado que era produto de furto, juntamente com um vidro de perfume Malbec masculino, uma faca inox com bainha preta de cabo marrom e um jogo de pontas utilizada na parafusadeira.

Entretanto, ao averiguar outro cômodo da residência, foi localizado em cima de uma cômoda uma munição de calibre 9mm, um aparelho notebook cor cinza marca ASUS, uma trema digital marca Makita modelo LD030P que também F., não soube explicar a procedência, nem apresentou nota fiscal.

Ainda, durante a averiguação, em um canto do muro dentro do quintal da casa de F., foi localizado um aparelho soprador movido a gasolina, de cor vermelha e preto, de marca Stihl, sendo identificado que também era produto de furto.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, para o registro da ocorrência.