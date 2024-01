A lanchonete localizada no estádio aonde acontece os jogos do campeonato “Barão”, em Colorado do Oeste, foi alvo de criminosos que arrombaram o estabelecimento, levando produtos e dinheiro. O furto foi registrado na noite desta segunda-feira, 15.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o arrombamento da lanchonete aconteceu durante a noite e quem entrou levou da sala principal, 2 fardos de refrigerante, 2 fardos de salgadinho e 20 latas de cerveja Skol. Na sala B, os bandidos levaram R$ 20,00 em moedas e 10 empanados.

A comunidade de Colorado é encorajada a cooperar com as autoridades, fornecendo qualquer informação que possa auxiliar na resolução do caso. A segurança dos estabelecimentos comerciais é uma preocupação constante, e medidas adicionais podem ser necessárias para evitar incidentes semelhantes no futuro.

As investigações estão em andamento, e a polícia busca identificar e capturar os responsáveis pelo arrombamento e roubo na lanchonete do estádio de Colorado.