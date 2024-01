O 3º Pelotão de Polícia Ambiental do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) do Estado de Rondônia, por intermédio da comissão designada pela Portaria nº 2659, torna público o Edital de Leilão para venda de lotes de madeira (Ítaúba) apreendidas por ocasião de crimes ambientais.

Para participar, a pessoa física ou jurídica deverá acessar o link https://drive.google.com/drive/folders/1Chvsm0bbh2EkwOlFA8nvplD1mlUIM1tw?usp=drive_link e acessar o EDITAL Nº 1/2023/PM-BPA3CIA3PELPAP3.

Em seguida deverá baixar, preencher e assinar a proposta e entregar no Quartel da Polícia Militar Ambiental localizado BR 174 ao lado do Parque Ecológico no município de Vilhena. A proposta também poderá ser enviada no e-mail bpa.3pel.3cia@pm.ro.gov.br ou no e-mail pmambientalvilhena@gmail.com, bem como através do WhatsApp (69) 9.9960-9080.

Para visualização dos lotes, o interessado deverá se dirigir ao Quartel da Polícia Ambiental de Vilhena e solicitar a visita ao responsável ou entrar em contato pelo WhatsApp (69) 9.9960-9080 para realizar o agendamento.

O prazo para a entrega de proposta será até o dia 31/01/2024 até as 12h00min, sendo realizada a abertura das propostas e finalização do leilão até as 18h00min.

Todo o recurso arrecadado com a venda dos lotes de madeira será revertido em benfeitorias na ampliação da Construção do Quartel da Polícia Ambiental do município de Vilhena, bem como em compra de equipamentos para subsidiar os trabalhos de fiscalização da Polícia Ambiental.

