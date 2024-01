A reportagem do Extra de Rondônia, confirmou a poucos instantes que Apollo de 9 anos, filho do vice-prefeito de Pimenteiras do Oeste, Moizes Herreira Penha, que estava desaparecido desde as 10h desta quarta-feira, 17, no sítio da família na linha 11, foi encontrado sem vida no rio Guaporé nos fundos da propriedade.

O corpo do garoto estava as margens do rio embaixo de galhos de árvores. Assim que seu pai anunciou seu desaparecimento, uma grande mobilização de apoio envolvendo policiais, bombeiros de Cerejeiras, Vilhena, família e população saíram a sua procura na esperança de encontrá-lo com vida.

Contudo, o desfecho foi trágico, e o menino que era autista infelizmente foi encontrado sem vida, por um mergulhador do Corpo de Bombeiros de Vilhena.

O local foi isolado para os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec) e depois dos trabalhos de praxe o corpo será liberado para remoção.