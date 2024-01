Um fato inusitado e preocupante ocorreu em Cerejeiras, onde apenados, visivelmente burlando o sistema de monitoramento, cobriram suas tornozeleiras com papel alumínio para realizar um assalto a uma boate.

O assalto aconteceu na noite da última segunda-feira, 15, quando os apenados, aparentemente agindo de forma coordenada, conseguiram camuflar suas tornozeleiras eletrônicas com papel alumínio para evitar a detecção pelo sistema de monitoramento.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os bandidos dirigiram-se a boate localizada na Avenida Integração Nacional, no centro de Cerejeiras, armado com uma pistola e renderam as mulheres que estavam no local e anunciaram o assalto. Os ladrões fugiram em uma motoneta Biz levando bebidas, celulares e dinheiro. A ação dos bandidos foi registrada por câmeras de segurança do local.

A Polícia Militar (PM), foi chamada e após averiguar as imagens e informações passadas pelas vítimas, identificaram os suspeitos conhecidos por “Tutu” e “Leandrinho”, ambos cumprem pena no regime domiciliar com tornozeleira eletrônica.

Todavia, mesmo os apenados tendo coberto o equipamento com papel alumínio a tornozeleira emitiu sinal que eles estiveram no local no horário do assalto. Um dos aparelhos celulares levados pelos ladrões foi rastreado e encontrado dento de uma sacola em frente a um terreno baldio na Rua Espírito Santo com a Rua Portugal.

Os suspeitos foram localizados na Rua Ceará esquina com a Avenida dos Estados. Também foram localizados parte do dinheiro e dos produtos tomado no assalto, além da arma usada no crime que era um simulacro de pistola e as roupas utilizadas na ação criminosa.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.

