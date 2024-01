Em contado com a redação do Extra de Rondônia, representantes da empresa Amazon Fort, que está sendo investigada pela Polícia Civil de Santa Catarina com apoio da Polícia Civil de Rondônia, emitiu nota afirmando que a empresa não comunga com ilegalidade e está colaborando com as investigações para que os fatos sejam elucidados (leia mais AQUI).

>>>Veja nota íntegra:

NOTA PÚBLICA À IMPRENSA

A AMAZON FORT vem a público esclarecer as matérias que estão sendo veiculadas, em razão da OPERAÇÃO PRESSÁGIO, da Policia Civil do Estado de Santa Catarina em 18/01/2023. Com relação ao que está sendo veiculado e apurado, a AMAZON FORT irá colaborar para a devida elucidação dos fatos, sendo que os serviços prestados na capital do Estado de Santa Catarina, nos anos de 2021 e 2022, foram realizados com extremo grau de excelência e transparência, inclusive sendo atestado a capacidade técnica pela Secretaria do Meio Ambiente do Município. Não há qualquer crime a ser apurado, o que será devidamente esclarecido no momento oportuno. A AMAZON FORT reforça seu compromisso com a ética, legalidade e lisura em suas operações, permanecendo a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e mantendo-se à disposição das autoridades.