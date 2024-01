Presidente da Banda do Vai Quem Quer, Siça Andrade, lançou oficialmente na manhã desta terça-feira, 23, no Mercado Cultural de Porto Velho, a camisa oficial para o desfile do maior bloco de rua da região norte do País.

“Fico muito emocionada em mais um ano conseguir levar 250 mil foliões para a avenida. A Banda já está pronta e são os foliões que compram a camisa, que dá acesso ao cordão de isolamento, que nos auxiliam nas custas para levar a Banda para rua”, disse Siça Andrade.

LANÇAMENTO

Participaram do lançamento o prefeito Hildon Chaves, Secretário estadual de Cultura e Esporte, Júnior Lopes, deputado federal Maurício Carvalho, Secretário SGC, Fabricio Jurado e Glayce Bezerra (Semdestur), que na oportunidade lançou também o “Circuito Manelão”.

Em seu discurso, o prefeito Hildon Chaves exaltou a importância da geração da economia e turismo tanto da Banda, quanto no período de Carnaval como um todo. “Parabéns a Siça Andrade por dar continuidade ao legado de seu pai, que é a Banda do Vai Quem Quer. Agradeço também ao empenho de todos as secretarias do município envolvidas no Carnaval.

Já o titular da Sejucel, Júnior Lopes, em nome do Governador Marcos Rocha, também destacou o trabalho que a atual administração estadual tem voltado para a Cultura. “Temos trabalhado nos quatro cantos de Rondônia para valorizar nossa cultura”, finalizou.