A implementação do Programa teve como primeira etapa; a adesão, planejamento de ações estratégicas, levantamento do cenário, medidas de integridade em ação, além da verificação dos riscos e medidas de controle existentes.

Posteriormente, realizou-se palestras para todos os servidores do Instituto e Conselheiros, em que os participantes puderam compreender e relatar riscos e soluções pertinentes.

No estágio final da elaboração do Plano, a participação popular mostra-se indispensável, de modo que, para responder o formulário de identificação dos riscos à integridade, basta clicar no link disponível no sítio do Iperon até o dia 17 de fevereiro de 2024, está disponível o edital com todas as informações pertinentes sobre as questões. Desse modo, os interessados terão a oportunidade de sugerir e contribuir com opiniões que vão enriquecer, ainda mais, o Programa Integridade do Iperon.

A implementação do Programa faz parte do plano estratégico do Estado, pretendendo tornar Rondônia referência nacional no enfrentamento à corrupção, garantindo ao cidadão, maior confiabilidade nas instituições, com a implementação de planos de integridade, monitoramento de relações dos conflitos de interesses e criação de mecanismos anticorrupção.