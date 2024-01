Um jovem de 21 anos, anos foi vítima de disparos de arma de fogo no começo da tarde desta quinta-feira, 25, em Vilhena. Ele foi socorrido em estado grave.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada por Leonardo Martins, estava conversando com alguém no telefone em frente de uma casa na Rua 1501, no bairro Cristo Rei, e teria dito para a pessoa que buzinasse quando chegasse.

Contudo, alguns minutos após, dois homens em uma moto se aproximaram o carona sacou uma arma de fogo e disparou varias vezes contra a vítima, que caiu ao solo agonizando. Pelo menos três tiros atingiram a vítima causando ferimentos graves.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, o rapaz foi levado para o pronto-socorro do Hospital Regional, onde está recebendo atendimento médico de emergência.

A polícia já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do ocorrido e identificar os responsáveis pelo ataque. Ainda não há informações sobre possíveis motivações para o crime.