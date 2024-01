Testes feitos com uma cepa mutante do coronavírus (SARS-CoV-2) comprovaram que o vírus é 100% letal. Os estudos foram realizados por cientistas chineses, que afirmaram que todas as cobaias morreram de forma ‘surpreendente’ após oito dias de testes.

Os estudiosos clonaram um vírus semelhante ao da Covid-19, o GX_P2V, e testaram em ratos modificados geneticamente para apresentarem a proteína AC2, usada pelo SARS-CoV-2 para infectar nossas células. As informações foram divulgadas pelo tabloide britânico Daily Mail.

Os cientistas ficaram surpresos ao encontrar níveis altos de carga viral no cérebro e nos olhos dos ratos. Isso sugere que o GX_P2V, mesmo relacionado à Covid, se multiplica e se espalha pelo corpo de uma forma diferenciada.

Ainda conforme o Daily Mail, o estudo, realizado pela Universidade de Tecnologia Química de Pequim, descobriu o micro-organismo em pangolins [mamíferos com escamas conhecidos por serem portadores do coronavírus] da Malásia em 2017, antes do surto de covid-19.

O Daily Mail informou ainda que em um artigo científico pré-publicado no repositório científico bioRxiv, que ainda não foi publicado, a descoberta “destaca um risco de contágio de GX_P2V para os humanos”.