A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (25/01), a segunda fase da operação Old Pension, para dar cumprimento à seis mandados de busca e apreensão, nas cidades de Vilhena/RO, Cerejeiras/RO, Ji-Paraná/RO e Cuiabá/MT, todos expedidos pela Justiça Federal de Vilhena/RO.

A operação visa desarticular grupo criminoso especializado em fraudes previdenciárias em Rondônia e Mato Grosso. A primeira fase da operação foi realizada em 27 de julho de 2022.

De acordo com as investigações realizadas pela Polícia Federal eram inseridos dados falsos nos sistemas do INSS para a concessão de direitos previdenciários, que eram pagos, com valores retroativos por benefícios como Pensão por Morte ou Amparo Social à Pessoa com Deficiência. Os valores eram creditados em contas de terceiros que não tinham qualquer relação com os verdadeiros beneficiários dos recursos. Estima-se que o prejuízo causado aos cofres do INSS ultrapasse R$ 4,6 milhões.

Os suspeitos responderão, na medida de sua participação, pelos crimes de estelionato qualificado, falsidade material e ideológica, bem como associação criminosa, cujas penas somadas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

O nome em inglês “Old Pension” quando traduzido faz alusão à pensão por antiguidade.