Na manhã deste sábado, 27, uma cena inusitada chamou a atenção dos funcionários em uma oficina mecânica de Vilhena, quando uma Jiboia foi encontrada alojada no motor de um veículo que realizava manutenção.

O réptil, que media aproximadamente um metro e meio, foi descoberto quando o mecânico abriu o capô do veículo para verificar um problema relatado pelo proprietário. Surpreendido com a presença da Jiboia, o profissional imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros para resgatar o animal.

De acordo com especialistas, é comum encontrar animais selvagens, como cobras, em locais inusitados, principalmente durante o período de chuvas, quando buscam abrigo em locais mais secos. A Jiboia encontrada no veículo em Vilhena provavelmente procurava refúgio e calor no motor do carro.

A remoção da serpente foi realizada de maneira segura pelos especialistas, evitando qualquer dano ao animal ou risco para os envolvidos. Após a captura, a Jiboia foi liberada em uma área adequada para seu habitat natural.

Este episódio destaca a diversidade da fauna ressalta a importância da preservação dos ecossistemas, promovendo a coexistência pacífica entre humanos e animais selvagens.

