O Vereador Carlos Damaceno, de Porto Velho, vem a público esclarecer os eventos ocorridos no último domingo, 27, onde aparece em um vídeo que circula nas redes sociais, no qual ele aparece envolvido em uma confusão com várias pessoas.

É importante salientar que os vídeos disponíveis representam apenas uma parte do ocorrido, e é necessário contextualizar os eventos para uma compreensão mais precisa.

A confusão iniciou quando uma mulher, identificada como a esposa de um ex-eleitor, arremessou um copo de bebida em direção ao vereador Carlos Damaceno. Em resposta a essa provocação, a esposa do Vereador, Nathalia Camargo, tomou naturalmente as dores do seu esposo, desencadeando uma acalorada discussão.

Infelizmente, a situação escalou quando o ex-eleitor agrediu fisicamente Nathalia, empurrando-a, onde o vereador partiu para cima do ex-eleitor. Esse ato de violência foi o ponto de partida para a confusão generalizada que se seguiu, em defesa da esposa. Vale ressaltar que, durante esse tumulto, os seguranças dos blocos intervieram prontamente, conseguindo acalmar os ânimos e evitar que a situação se agravasse ainda mais.

Após os incidentes, todas as partes envolvidas foram conduzidas à delegacia local para o registro formal das ocorrências e esclarecimento dos fatos perante as autoridades competentes. O vereador Carlos Damaceno reitera seu compromisso com a ordem e a legalidade, cooperando integralmente com as investigações em curso.

É fundamental aguardar a conclusão das investigações para uma compreensão mais completa dos eventos. O vereador reforça seu comprometimento com a transparência e está à disposição da comunidade para prestar esclarecimentos adicionais, assegurando que a verdade prevaleça.

Contamos com a compreensão da população e dos meios de comunicação para evitar especulações precipitadas, garantindo que a justiça seja feita de maneira imparcial e equitativa.

