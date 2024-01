O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) prestigiou nesta segunda-feira (29) a entrega da ponte construída sobre o rio Jamari, localizado no km 1 da RO-459, em Alto Paraíso.

Durante a solenidade, o deputado destacou a importância dessa ponte para a população de Alto Paraíso, do Garimpo Bom Futuro e demais distritos adjacentes. “Desde o início, em março de 2019 quando a frágil ponte existente foi levada pela enchente causada pelas fortes chuvas na região, nos deslocamos para o município e em reuniões com os políticos locais, com membros da comunidade e com representantes do Governo, requisitamos do Estado a elaboração do projeto e celeridade no processo de construção da nova ponte, bem como, a gratuidade da travessia por meio da balsa. Sucederam períodos de cobranças coerentes e incisivas para a concretização da obra, tão imprescindível para a população e relevante ao desenvolvimento do Município tão pujante em nosso Estado”, lembrou o parlamentar.

O deputado relatou ainda que “devido a uma diversidade de fatores dentre eles, questões legais e burocráticas; a pandemia do Covid-19, entre outras situações, tornaram a espera em dias que pareciam intermináveis para a honrosa população que merece todo nosso respeito, e durante todo tempo, acompanhamos o andamento do processo e mantivemos as cobranças de forma veemente e hoje temos a satisfação de acompanhar a entrega dessa obra grandiosa e que atenderá dignamente a população trabalhadora e ordeira de Alto Paraíso”.

Ao todo, foram instaladas 16 vigas pré-moldadas, com 38 metros de comprimento e 45 toneladas cada uma. A obra contou com um grande aparato de equipamentos e maquinários, sendo que, para realizar o lançamento das vigas pré-moldadas, a empresa contratada utilizou um equipamento chamado treliças lançadeiras. Após o lançamento das vigas, a obra avançou nas outras etapas de laje final, guarda-corpo e aterros das cabeceiras. As ações foram desenvolvidas através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) na qual teve o apoio da 2ª Residência do DER em Ariquemes. A nova ponte de concreto no Rio Jamari tem mão dupla, com 130 metros de extensão e 8,80 metros de largura.

O deputado agradeceu ao empenho do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), do diretor do DER, coronel Eder André, e dos servidores do DER, bem como, a cada trabalhador que, de sol a sol participou da construção dessa grandiosa ponte e que não mediu esforços para que a obra fosse entregue para a população. “Também não podemos esquecer e valorizar a atuação do ex-deputado Adelino Follador que sempre participou ativamente das reuniões para o desfecho da obra. Essa é uma conquista do povo”, encerrou.