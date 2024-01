Um homem, que estava foragido do sistema prisional foi capturado por policiais militares na terça-feira, 30. O apenado foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, e após o registro da ocorrência, foi conduzido ao presídio.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição que estava em patrulhamento nos locais com grande índice de ocorrências, sendo elas, de homicídios tentados e consumados, visualizaram um homem sentado em frente a uma residência que já foi local de um homicídio há poucos dias, com isso, os militares procederam a abordagem.

Os policiais realizaram a consulta nominal do abordado e constataram um mandado de prisão da Comarca de Vilhena em seu desfavor.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.