Na próxima quinta-feira, 8 de fevereiro, será realizado o tradicional dia de campo de soja, no campo experimental da Embrapa Rondônia (BR 364, km 6), em Vilhena. O evento é gratuito e aberto ao público, as inscrições acontecerão no local, a partir das 8 horas.

Segundo o pesquisador Rodrigo Brogin, da Embrapa, serão apresentadas novas cultivares de soja convencionais e transgênicas, diferentes espécies forrageiras, além de temas como, técnicas de manejo, boas práticas agrícolas, manejo integrado de pragas e doenças. O pesquisador afirma que o evento será uma oportunidade de aprendizado e troca de informações sobre as técnicas e práticas mais recentes relacionadas ao cultivo da soja, ”Será uma excelente oportunidade para estudantes, técnicos e produtores rurais de Vilhena e região conhecerem as novidades do setor”, conclui.

A programação inclui atividades práticas e teóricas, além de visitas a áreas demonstrativas e experimentais.

Soja em números

A soja tem sido uma cultura agrícola de grande destaque no Brasil, especialmente no estado de Rondônia. Na safra 2022/2023, a produção estimada de soja no estado foi de pouco mais de dois milhões de toneladas, representando um aumento de 22% em relação à safra anterior.

Esse aumento expressivo na produção de soja em Rondônia pode ser atribuído ao significativo aumento da área cultivada, que passou de 491,7 mil hectares na safra anterior para 595 mil hectares na safra atual. Essa expansão da área plantada demonstra o interesse e o potencial que a cultura da soja tem encontrado na região.

Além disso, a produtividade da soja em Rondônia também teve uma evolução positiva, alcançando 3.423 kg por hectare, representando um aumento de 0,9% em relação à safra passada. Esse aumento na produtividade da soja é resultado dos avanços tecnológicos e das melhores práticas de cultivo adotadas pelos agricultores.

Realização e Parcerias

Este evento é uma realização da Embrapa com a parceria de Aminoagro, Acampo, Koppert, Instituto Soja Livre, Idaron, Origeo, Biotrop, Syngenta, Simbiose, Fundação Meridional, Fundação Cerrados, Aprosoja Rondônia, Sindicato dos Produtores Rurais de Vilhena, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Vilhena, Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena.

>>>Veja programação: (AQUI)