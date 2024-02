Uma equipe liderada pela diretora geral da Faculdade Santo André (FASA), Margarida Arcari, esteve, nos dias 26 e 27 de janeiro, visitando os municípios de Colorado e Cerejeiras.

A meta foi dar prosseguimento aos trabalhos de divulgação dos cursos de Direito, Enfermagem e Pedagogia oferecidos pela faculdade em Vilhena.

Na cidade de Colorado do Oeste, na sexta-feira, 26, a equipe composta, além Margarida, reuniu o jornalista e acadêmico de Direito, Ribamar Araújo, o locutor da rádio Massa FM, Bambam e a coordenadora da Marketing da FASA, Bruna Campos. Eles participaram de reuniões com o prefeito, professor José Ribamar de Oliveira, e com o presidente da Câmara de Vereadores, Assis Spanhol.

As duas autoridades do município se colocaram à disposição da FASA para contribuir no que for necessário, dentro das condições legais, para que moradores de Colorado sejam motivados a ingressarem em um dos cursos da faculdade.

Em seguida, a equipe visitou os estúdios da rádio Massa FM, onde teve uma entrevista sobre os trabalhos de divulgação dos cursos. Na emissora, os visitantes foram direcionados pelo locutor Bambam, que é morador de Colorado e acadêmico do curso de Direito da FASA. Eles foram entrevistados pelo locutor Edinho, que já foi vereador em Colorado do Oeste.

Ainda pela manhã de sexta-feira, Margarida e sua equipe participaram também de uma live no programa “ProLive PodCast” apresentado por Marcos William.

Após a live, houve distribuição de panfletos alusivos à divulgação dos cursos com boa receptividade da comunidade local.

Os trabalhos se reiniciaram na manhã de sábado (27), com nova distribuição de panfletos, mas desta vez na cidade de Cerejeiras.