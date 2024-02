Os sorteios da Copa do Brasil 2024 definiram os confrontos entre Porto Velho e Remo e Ji-Paraná e Paysandu.

A equipe do Porto Velho ficou no grupo 11, na chave 6 e se passar pelo Remo deve enfrentar o vencedor do confronto entre River –PI e Ypiranga – RS. Já o Ji-Paraná recebe o Paysandu, as equipes estão no grupo 40 da chave 20 e quem passar desse confronto enfrenta o vencedor de Iguatu – CE e Juventude – RS.

As duas primeiras fases da Copa do Brasil são disputadas em jogos únicos. Na primeira, os times de piores posições no ranking de clubes da CBF de 2024, divulgado após o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogarão em casa, enquanto os times mais bem colocados avançam com um empate.

Na segunda fase, em caso de igualdade no placar, a definição dos classificados será nos pênaltis. O mando de campo já será indicado no sorteio desta terça-feira. Além dos 80 clubes que iniciam da primeira fase, a Copa do Brasil conta com mais 12 times que só entram na competição a partir da terceira fase.

São eles: Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético-MG, que disputarão a Libertadores, Athletico-PR, classificado via Brasileiro do ano passado, Goiás, campeão da Copa Verde, Ceará, campeão da Copa do Nordeste e Vitória, campeão da Série B.

Datas previstas para os confrontos

Primeira fase: 21 ou 28 de fevereiro

Segunda fase: 6 ou 13 de março

Terceira fase: 1º ou 22 de maio

Oitavas de final: 31 de julho ou 7 de agosto

Quartas de final: 28 de agosto ou 12 de setembro

Semifinais: 2 ou 17 de outubro

Final: 3 ou 10 novembro