Clubes e Ligas filiadas a Federação de Futebol do Estado de Rondônia elegeram na manhã desta terça-feira, 6, o novo presidente da FFER, por aclamação Alexandre Casagrande será o novo gestor da entidade no período 2026/2030.

Casagande é advogado e atual vice presidente da FFER, após a eleição Casagrande disse que tem um grande desafio a frente da FFER, “eu estou muito feliz e muito grato presidente Heitor Costa e a todos que demonstraram confiança a minha pessoa temos dois anos de transição pra gente desenvolver projetos necessários pra quando a gente assumir trazer novidades estou a bastante tempo atuando como vice presidente e assessorando juridicamente a FFER então me vejo preparado para assumir essa missão” citou Casagrande.

A Comissão eleitoral certificou que o processo foi todo conduzido como exige a Lei Geral do Esporte e as normas estatutárias, para o atual presidente da FFER Heitor Costa o processo foi justo e transparente, “o processo eleitoral foi todo transparente com profissionais e pessoas da mais alta competência, a eleição foi tranquila e a gente fica muito feliz por isso e daqui pra frente é continuar nosso trabalho vamos entregar uma federação com um ótimo patrimônio em breve vamos entregar o Centro de Desenvolvimento do Futebol do legado FIFA então vamos em frente dando continuidade e seriedade a nossa gestão”, citou Heitor Costa.

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, ressalta que assembleia ocorreu normalmente mantendo a sua soberania, conforme ata publicada no site da FFER. Por tanto por aclamação o Dr. Alexandre Casagrande foi eleito presidente da FFER para o período 2026/ 2030.