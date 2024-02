No próximo sábado, 10, a partir das 18h, Vilhena Shows realiza um grande evento, o “Vilhena Folia”, e garante a diversão dos foliões no parque de exposição Ovídio de Miranda Brito.

O evento vai dispor de palco 360° e Open Bar com 200 Litros de Cerveja para o setor de mesas e ingressos camarote individual, Grupo Samba+, Boni Pagodeiro e Meire Cabianchi, se apresentam no dia 10 de fevereiro, a partir das 18h, garantindo muita diversão na cidade de Vilhena.

Organização do evento informa que os valores até o momento são, R$ 45 pista, R$ 64,99 camarote individual. O 2º lote do setor de mesa com cadeiras está no valor de 294,99. Você pode adquirir sua entrada no Tereré&Cia anexo ao Parque Shopping.

Para mais informações: (69) 9 9200-3905 Lucas Britto.