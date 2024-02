Nesta sexta-feira, 09, equipe Pimenta Doce apresenta o primeiro “CHP Folia”, em Chupinguaia, popularmente conhecida como a “Cidade do boi gordo”.

O evento ocorrerá no clube da APAE, a partir das 21H. Com apresentação do Dj WM e Gervasio Prado na sexta, 09 e domingo, 10. No sábado a cantora Gabriela Ferraz com as músicas mais ouvidas de variados ritmos.

A organização é da equipe Pimenta Doce com apoio da Prefeitura Municipal de Chupinguaia e da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, (SEMECTUR), convidam a todos os moradores de Chupinguaia e região para curtir os três dias de festa. As inscrições de blocos acontece no Mercado Texas. O bloco e alegoria mais animada ganha uma premiação na hora.

As mesas para 4 pessoas na área vip está no valor de R$ 120.

Os ingressos estão sendo vendidos no Mercado Texas e as reservas da mesa pelo WhatsApp, (69) 9 9297-0060 / Valdomiro.