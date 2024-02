Um homem foi flagrado furtando um corote de pinga de um estabelecimento comercial, em Colorado do Oeste. Após ser confrontado pelo comerciante, o suspeito reagiu de forma agressiva, ameaçando-o de morte. O crime aconteceu na tarde de quinta-feira, 8. O suspeito foi localizado e preso pela Polícia Militar (PM).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da PM), foi informada que em um comércio localizado na Avenida Rio Madeira, esquina com Rua Tupinambás, um homem havia entrado no estabelecimento, foi até a gôndola pegou um corote de pinga da marca Camelinho e saiu sem pagar.

Com isso, o proprietário foi atrás do suspeito para que pagasse o produto ou devolvesse, o homem identificado pelas iniciais J.R.M., reagiu a abordagem do comerciante dizendo em tom agressivo que não ia pagar e passou a fazer ameaças de morte contra ele e sua esposa que também estava no local, falando em voz alta que ele já tinha cometido vários homicídios, e foi embora levando o produto furtado.

De posse das informações e características do suspeito a guarnição fez diligências, e nas proximidades localizou o suspeito com o produto furtado.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficou à disposição da justiça.