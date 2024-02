Em um momento de reconhecimento significativo para a saúde pública de Vilhena, o município recebeu destaque pela sua excepcional performance na execução de cirurgias eletivas durante o ano de 2023.

Sob a gestão do secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Waszcuk Borges, a cidade superou expectativas ao alcançar 330% da meta pactuada para a realização desses procedimentos.

Este reconhecimento foi formalmente anunciado pelo Secretário de Saúde do Estado de Rondônia, Cel. Jefferson Rocha, durante a reunião Intergestores Bipartite da Saúde.

O evento, que aconteceu nesta quinta-feira, 8, no auditório da Faculdade São Lucas, em Porto Velho, reuniu importantes figuras do setor de saúde para discutir avanços e desafios da área.

De acordo com o relatório apresentado na reunião, até o mês de fevereiro, Vilhena executou a quantia de R$ 9.683.786,81 em cirurgias eletivas, demonstrando não apenas a eficiência da gestão local, mas também a efetiva colaboração com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Rondônia.

Em demonstração de gratidão e reconhecimento, Wagner compartilhou palavras de agradecimento direcionadas a sua equipe: “Este reconhecimento pertence a cada membro da nossa equipe, desde a equipe de limpeza até os profissionais da saúde e técnicos da secretaria. Sem o comprometimento, dedicação e trabalho duro de todos, não teríamos alcançado este sucesso extraordinário. É e sempre será um trabalho em equipe, onde cada contribuição é fundamental para o nosso sucesso”, disse.

Além disso, Wagner destacou o apoio essencial recebido do Estado. “Gostaria de expressar minha sincera gratidão à Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia, sob a liderança do Secretário Cel. Jefferson e toda sua equipe da SESAU. O apoio e a ajuda que recebemos foram cruciais para alcançarmos nossos objetivos. A parceria estabelecida entre o município e o estado demonstra o poder da colaboração e do suporte mútuo”, frisou.

Especial agradecimento foi direcionado ao Governador Marcos Rocha, cuja visão e apoio às ações do Secretário Cel. Jefferson foram decisivos. “Agradeço imensamente ao Governador Cel. Marcos Rocha por escolher e apoiar as ações do Secretário Cel. Jefferson. Sua liderança e confiança no trabalho da SESAU permitiram que nós, em Vilhena, superássemos nossas expectativas e contribuíssemos significativamente para a saúde pública de nosso estado”, avalia.

VISÃO VISIONÁRIA

Também destacou o papel crucial do prefeito vilhenense. “É com imensa gratidão que eu reconheço o papel fundamental do nosso Prefeito Delegado Flori. Sua liderança e visão visionária para a saúde de Vilhena e do Estado de Rondônia tem sido um catalisador para a transformação que estamos testemunhando hoje. Sua liderança foi essencial para estabelecer parcerias público-privadas inovadoras, especialmente o Contrato de Gestão com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que tem realizado um trabalho sem comparações. Essas iniciativas não apenas elevaram o padrão de atendimento em nossa região, mas também serviram como um modelo para a eficácia e a eficiência na prestação de serviços de saúde”, aponta.

A parceria público-privada mencionada pelo Secretário Wagner é um exemplo claro da abordagem proativa adotada pela administração municipal em colaboração com instituições privadas para melhorar a acessibilidade e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos. O trabalho realizado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, sob esta parceria, tem sido um componente chave no sucesso alcançado por Vilhena no setor da saúde.