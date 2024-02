No livro “Ela se chama Rodolfo”, a autora Julia Dantas traz um retrato de Porto Alegre para o leitor enquanto o protagonista da história vai cruzando vários bairros da capital gaúcha ao lado de uma adorável tartaruga. Julia foi muito sagaz ao descrever a ótima Porto Alegre, cidade que oferece uma variedade de atrações tanto culturais quanto gastronômicas e naturais.

Embora muitas pessoas achem que o hotel é “só lugar para dormir”, sabemos que, na verdade, a acomodação importa muito, pois pode acabar com sua experiência no local. Se você está planejando uma visita, a escolha do hotel certo em Porto Alegre pode fazer toda a diferença na sua experiência; e essa é uma regra para todas as viagens.

Que tal dar uma olhada em algumas das atividades em Porto Alegre e checar algumas dicas para ajudar na escolha do melhor hotel em Porto Alegre?

O que fazer em Porto Alegre?

Deixe-me falar sobre o que fazer em Porto Alegre: assim como no livro, a vida real em Porto Alegre simplesmente fervilha com ótimas opções de entretenimento, passeios ao ar livre e bairros charmosos para conhecer. Porém, a escolha do hotel em Porto Alegre vai depender muito do seu itinerário e do que você pretende fazer enquanto estiver por lá. Entre os passeios tradicionais podemos citar:

Museu de Arte Contemporânea

Localizado no Centro Histórico, na Casa de Cultura Mario Quintana, o MACRS é um espaço dedicado à arte contemporânea brasileira, que foi inaugurado em 1992 e, de lá pra cá, abrigou diversas expos temporárias, mas também conta com um acervo fixo que vale muito a pena conferir. E vale lembrar que há algum tempo o museu assumiu o compromisso de sempre trazer atividades culturais e exposições que priorizem a pluralidade e a identidade das várias etnias, povos e culturas.

Parque da Redenção (Parque Farroupilha)

Situado no Bairro Bom Fim, este é o coração verde da cidade, com mais de 10 mil árvores, simplesmente perfeito para caminhadas relaxantes, piqueniques e atividades ao ar livre. Com uma atmosfera alegre, o parque também abriga o Orquidário, o auditório Araujo Viana, o Recanto Europeu e tirar foto no famoso Monumento ao Expedicionário, que ilustra esse post e é um dos cartões postais da cidade.

O Caminho dos Antiquários e o Mercado Municipal

Outro passeio “obrigatório” para quem visita Porto Alegre, o Caminho dos Antiquários está localizado na Cidade Baixa, e é um verdadeiro paraíso para quem curte antiguidades ou se interessa por objetos antigos por pura curiosidade. Tem de tudo lá!

Os antiquários ficam abertos de segunda a sexta até as 18h. Lá também tem uma feira super legal aos sábados e esporadicamente alguns eventos com colecionadores diversos. Outro detalhe importante: a distância do Caminho dos Antiquários para o Mercado Municipal de Porto Alegre, o mais antigo do Brasil, é de apenas 9 minutos de carro, então a esticadinha é parte do roteiro!

Dicas para Escolher o Melhor Hotel em Porto Alegre

Na hora de escolher o seu hotel em Porto Alegre considere alguns itens importantes. Além de estabelecer um orçamento claro para sua estadia e procurar as melhores ofertas, considere também:

Reputação: procure um hotel com boas classificações feitas pelos hóspedes e dê uma olhada também no perfil do Instagram da rede.

Localização: sempre opte por um hotel que esteja localizado próximo em relação às atrações que deseja visitar, bares que deseja conhecer ou mesmo proximidade com o transporte público.

Comodidades: para quem viaja com a família ou simplesmente não abre mão do conforto, é importante verificar as comodidades como transfer do aeroporto, Wi-Fi gratuito, estacionamento, piscina, acessibilidade e academia.

Agora é só escolher o hotel que atenda às suas necessidades e desfrutar de tudo o que a capital gaúcha tem a oferecer.