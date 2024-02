Uma colisão envolvendo três carretas deixou um rastro de destruição e vítimas em estado grave. O acidente ocorreu no final da tarde deste sábado, 10, na BR-364, cerca de 10 Km de Vilhena, sentido Porto Velho.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas. Testemunhas relataram que uma das carretas teria perdido o controle e invadido a pista contrária, colidindo frontalmente com outras duas que trafegavam no sentido oposto.

O impacto da colisão foi tão violento que deixou as três carretas completamente destruídas e espalhou destroços pela rodovia, interrompendo temporariamente o tráfego no local. Equipes de resgate e socorro foram rapidamente acionadas para prestar assistência às vítimas, algumas das quais ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas com o auxílio de equipamentos especializados.

O número exato de vítimas ainda está sendo confirmado pelas autoridades, porém, relatos indicam cinco vítimas, sendo três gravemente feridas no acidente. Equipes médicas do Hospital Regional foram mobilizadas para prestar atendimento aos feridos, que foram encaminhados às pressas para o pronto-socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local do acidente para realizar os procedimentos de perícia e desobstrução da pista, enquanto investigações mais detalhadas são conduzidas para esclarecer as causas do acidente.

>>>Vídeo: