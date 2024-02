A guarnição da Rádio Patrulha do bairro Cristo Rei, em Vilhena, durante patrulhamento de rotina neste sábado, 10, realizou apreensão de adolescentes, armas de fogo, drogas e prendeu um maior de idade, que se identificou como dono do imóvel e proprietário do armamento.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição fazia ronda de rotina pela Rua 720 no bairro Marcos Freire, quando os PMs, observaram um grupo de jovens em frente de uma casa, no qual ao perceberem a presença da viatura, um deles saiu correndo para dentro do imóvel, além disso, também foi observado que um dos jovens havia entregado algo para um motoboy, sendo constatado posteriormente que se tratava de substancia análoga a maconha pesando 26 gramas.

O homem que havia corrido para dentro da residência se apresentou como proprietário do imóvel, sendo identificado pelas inicias M.H., maior de idade. Além, dele na casa havia sua esposa B.M., menor de idade e o filho do casal de apenas um ano, além de outros adolescentes que consumiam drogas na residência na frente da criança que estava suja e inalava a fumava do entorpecente.

Em revista no local, foram localizadas armas de fogo, munições e uma quantia significativa de drogas, entre outros objetos conhecidos para desdobrar a droga, ou seja, aumentar o produto, além de vários objetos eletrônicos, na qual o M.H., não soube explicar a procedência.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil. O Conselho Tutelar foi chamado para tomar providências junto aos adolescentes e a criança que estava exposta inalando a fumaça da droga que eles consumiam.

A ação da Rádio Patrulha que culminou com a prisão de um maior de idade, apreensão da droga, armamento e adolescentes, contou com apoio das guarnições do Centro, Reforço, Ptran e guarnição da operação Máximus.