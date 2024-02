Neste domingo, 11, uma tragédia abalou a comunidade de Pimenteiras do Oeste, quando um barco afundou durante uma pescaria, resultando na morte de dois moradores locais.

O incidente ocorreu nas águas do rio Santa Cruz, e as vítimas ainda não tiveram os nomes divulgados.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, três homens, saíram em uma embarcação para pescar no início da manhã, como de costume.

No entanto, em determinado momento do dia, por motivos ainda desconhecidos, o barco afundou, um deles conseguiu nadar até a margem e se salvou, os outros dois não tiveram a mesma sorte e afundaram com o barco. Os corpos foram localizados no começo da noite. As vítimas não usavam colete salva vidas.