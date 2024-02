A Sicoob Credisul e a Associação Cooperar concretizaram uma importante etapa do Hospital Cooperar ao entregarem oficialmente a obra pronta à Unimed Vilhena.

A celebração aconteceu na noite de sábado, 10 de fevereiro de 2024, em Vilhena (RO). Com equipamentos de última geração, equipes médicas qualificadas e uma abordagem humanizada, o Hospital Cooperar está pronto para desempenhar um papel vital na melhoria da qualidade de vida da comunidade, a partir do dia 20 de fevereiro. Autoridades locais, empresários, cooperados e a população estiveram presentes e acompanharam o momento histórico.

A cerimônia foi conduzida por Ivan Capra e Vilmar Saúgo, presidente do Conselho de Administração e Diretor Executivo da Sicoob Credisul. Compuseram a mesa: João Carlos de Freitas, Alceni Luiz de Moura e Jefferson Piccoli da Costa, da Associação Cooperar; Moacir Eloy Crocetta Batista, representante dos delegados e cooperados da Sicoob Credisul; Jaime Bagattoli, Senador de Rondônia; Jefferson Ribeiro da Rocha, secretário Estadual de Saúde; Luizinho Goebel, Deputado Estadual; Flori Cordeiro, Prefeito de Vilhena; Élcio Carlos Rossi, Rodrigo Gallina e Renato Closs, diretoria da Unimed; Salatiel Rodrigues, Presidente do Sistema OCB; Altair Schramm, Presidente da Sicoob Norte e os prefeitos de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Pimenteiras e Campos de Júlio.

Vilmar Saúgo relembrou o início do audacioso projeto de construção do hospital, reforçando que este é um marco na história do cooperativismo. “O Hospital Cooperar reflete o poder da colaboração no cooperativismo para construir um futuro mais saudável e próspero”. A generosidade do empresário e cooperado Fábio Antônio de Faria foi fundamental na doação do terreno, enquanto o apoio financeiro de mais de 7 mil cooperados foi essencial para concretizar esse nobre objetivo. A obra teve um custo aproximado de R$ 45,5 milhões.

Para a realização do projeto, a Sicoob Credisul uniu esforços com a Associação Cooperar, criada para gerir os recursos e a obra, e com a Unimed Vilhena, responsável pela equipagem e administração do hospital, criando uma parceria sólida e comprometida com o sucesso do projeto. Em sua fala, João Carlos de Freitas declarou que o desafio foi grande, mas muito satisfatório. “Essa é uma das construções mais modernas do estado, agora é com a Unimed. Esperamos que seja feito o convênio com o SUS para unir esforços a saúde pública da região”.

A infraestrutura do Hospital Cooperar é altamente tecnológica e oferece uma gama de serviços médicos, desde atendimentos básicos até procedimentos especializados, com destaque para a maior e mais moderna estrutura hemodinâmica de Rondônia. “Nos preocupamos em equipar o hospital com o que há de melhor no mercado. Agora podemos atender 100% dos casos de alta complexidade. O que só poderiam ser acompanhados em grandes centros, passaremos a fazer aqui, é histórico”, pontuou Élcio Carlos Rossi.

ESTRUTURA DO HOSPITAL

12 mil metros quadrados de área construída;

14 salas de observação;

Pronto Atendimento com 3 leitos;

Salas de ultrassonografia de última geração, raio-x digital e móvel, e tomografia computadorizada de alta resolução;

Quatro centros cirúrgicos com 8 leitos de recuperação para cirurgia geral

Quatro leitos de imagem e hemodinâmica e 3 de serviços de endoscopia e colonoscopia;

Novo boxes de quimioterapia e um leito;

30 leitos de internação;

10 leitos de UTI;

Dois semileitos para pediatria;

Dois para semi-intensivos de neonatologia;

Parto normal e humanizado;

Pediatria;

Ginecologia e obstetrícia;

CLÍNICA MÉDICA E HEMODINÂMICA

Flori Cordeiro, expressou satisfação em ter uma unidade desse porte no município e reforçou a vontade de fechar a parceria para passar a atender a população de Vilhena. “A partir de hoje quaisquer serviços de saúde no Cone Sul de Rondônia e Noroeste do Mato Grosso devem ter um nível igual ou superior ao deste hospital ou terá dificuldades no mercado. Só temos a agradecer, porque este é fruto do cooperativismo”, declarou.

Na ocasião foi feito o descerramento da placa que eterniza os doadores do projeto, nela está disponível um QR Code que direciona ao site com informações do Hospital Cooperar. A cerimônia contou com a benção do pastor Francisco Pedro Stédile e do Frei Carlos Antônio Rodrigues da Silva. Para encerrar a noite de celebração, o público desfrutou de um espetacular show piromusical.