Neste final de semana, em Vilhena, uma mãe tomou uma decisão difícil, mas corajosa: entregou seu próprio filho adolescente e 14 anos à polícia, após descobrir que ele estava envolvido com o tráfico de drogas. A ação da mãe ocorreu após algum tempo de suspeitas e preocupações com o comportamento do jovem.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a mãe, cuja identidade não foi revelada por questões de segurança, notificou a polícia sobre as atividades ilegais de seu filho adolescente.

As informações fornecidas pela mãe foram cruciais para a apreensão do rapaz e para a apreensão de substância ilícita que estava em sua casa no bairro União. Além da droga, a polícia também encontrou na residência um simulacro de pistola, na qual o rapaz relatou que havia ganhado de um amigo que foi embora da cidade.

Quanto a droga, aproximadamente 434 gramas de maconha, ele disse que tinha pago R$ 350,00 e que havia vendido apenas uma porção por R$ 30,00. O jovem ainda disse a polícia que tinha comprado a droga para revender e assim ganhar uma grana.

O adolescente foi detido e levado sob custódia policial para responder pelas acusações relacionadas ao tráfico de drogas. Enquanto isso, a mãe enfrenta uma batalha emocional difícil, mas continua a afirmar que sua decisão foi para o bem-estar do filho e da comunidade.

Esse incidente levanta questões sobre a importância da vigilância dos pais e da colaboração com as autoridades para combater o tráfico de drogas e proteger os jovens da influência negativa do mundo do crime. A coragem da mãe em enfrentar essa situação difícil é um exemplo inspirador de responsabilidade e amor pela família e pela sociedade.