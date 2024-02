Um homem foi flagrando por populares com uma chave conhecida por micha ligando motocicleta no pátio do Hospital Regional de Vilhena. Porém, o ladrão não conseguiu levar o veículo.

De acoco dom informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar (PM), foi informada que um homem estava no pátio do Hospital Regional com uma chave micha mexendo nas motos que estavam estacionadas.

Com isso, a guarnição foi ao local e em contato com servidores do hospital, eles informaram que o suspeito havia danificado o miolo de ignição de uma CG 160 de uma funcionária e não havia conseguido ligar. Contudo, uma outra motocicleta, sendo uma XRE, também de uma servidora do hospital o bandido conseguiu ligar, porém não consegui levá-la, sendo impedido por populares.

O ladrão fugiu sentido Posto Simarelli – deixando a chave micha que ele usou para ligar a motocicleta para trás. De posse das informações e características do bandido, a Rádio Patrulha saiu em diligência, mas não conseguiu localizá-lo.