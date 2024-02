Morreu no estado do Paraná Wilma Philomena Kochhan Coradini, aos 90 anos. Ela era mãe do pioneiro coloradense Nilo Roberto Coradini.

A triste notícia abalou a família que, há pouco tempo, realizou o 6º encontro da família Coradini. Wilma deixou uma marca indelével em sua família e naqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la.

De acordo com informações de Nilo Coradini, devido à idade avançada, sua mãe estava debilitada e usava uma cadeira de rodas para se locomover, porém era lúcida e amável com todos que a rodeavam. Antes de sua partida, Wilma teve o privilégio de rever filhos, netos, bisnetos e outros parentes recém-chegados à família. No entanto, é evidente que sua partida deixa um vazio significativo na vida daqueles que a amavam e respeitavam.

A comunidade de Colorado presta suas condolências à família enlutada neste momento difícil, desejando que encontrem conforto e paz na lembrança dos momentos compartilhados e no legado deixado por essa mulher notável.

Wilma partiu aos 90 anos, 6 meses e 12 dias. Ela teve 7 filhos, sendo 5 homens e duas mulheres, um já falecido, 17 netos e 13 bisnetos. Wilma nasceu no Rio Grande do Sul e casou-se com Paulo Coradini. Em 1972, mudou-se com a família para o estado do Paraná, na cidade de Serranópolis do Iguaçu, onde veio a falecer.