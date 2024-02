A oferta de soja, contudo, pode ser ainda menor do que o total apontado no último levantamento da Conab. Em missão oficial aos Estados Unidos, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, admitiu durante o evento do USDA uma safra de soja no Brasil abaixo de 145 milhões de toneladas.

O volume representa uma diminuição em relação aos últimos levantamentos oficiais do governo, mas ainda está longe da estimativa da Aprosoja Brasil, representante dos produtores do grão no país, que projeta uma safra de 135 milhões de toneladas.