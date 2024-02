O ex-prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Dondé, o popular “Vino”, 65 anos, visitou a redação do Extra de Rondônia, na cidade de Vilhena, nesta semana, momento em comentou sua situação jurídica e reforçou o que já disse anteriormente ao site: é pré-candidato a prefeito nas eleições municipais de outubro próximo.

Sem partido, Vino, que administrou Pimenteiras do Oeste por seis anos, tranquilizou e animou simpatizantes e apoiadores quanto a sua situação jurídica, acreditando que está com todos os requisitos de elegibilidade para disputar o pleito eleitoral após cumprir condenação imposta pela justiça crime administrativo.

Por outro lado, revelou a decisão que o motiva a disputar o pleito eleitoral: “Pimenteiras parou”.

EXTRA DE RONDÔNIA: O senhor é pré-candidato a prefeito?

VINO DONDÉ: Temos um grupo fechado e estamos organizando um partido politico no município de Pimenteiras do Oeste. Hoje, sou pré-candidato, mas posso abrir mão para qualquer outra pessoa, desde que esteja melhor que eu no cenário político. Temos que respeitar as opiniões de todos do grupo. Sou oposição a essas pessoas que administram hoje o município.

EXTRA: O senhor estava inelegível devido a uma questão jurídica envolvendo seu mandato na prefeitura. Como está hoje sua situação perante a Justiça Eleitoral?

VINO: Fui condenado a quatro anos por crime administrativo e o período findou em 28 de Janeiro. Minha equipe jurídica me tranquilizou quanto a isso e hoje sou pré-candidato a prefeito. Mas, se não conseguir registrar meu nome por motive “A” ou “B”, há nomes de expressão em nosso grupo politico, o qual será confirmado em convenções. De qualquer maneira, nosso grupo está forte e focado para o pleito eleitoral.

EXTRA: O senhor administrou Pimenteiras por seis anos. Por que você quer voltar a ser prefeito, de novo?

VINO: Quero ser prefeito porque o Município parou. Na minha administração, foi o único momento que a cidade teve iluminação pública, calçamento. Nessa administração agora, foram construídas duas quadras esportivas, mas com dinheiro que deixei em Caixa, após minha retirada da gestão. A cidade virou um salão de festa. E nós temos que desenvolver. Dentro da programação do nosso grupo, está, primeiramente, concluir o calçamento e asfalto na cidade. Temos vários projetos para colocar em prática visando o desenvolvimento e crescimento de Pimenteiras do Oeste.

EXTRA: Qual é sua mensagem à população do seu município?

VINO: Quero que o eleitor, de forma consciente, faça uma análise dos prefeitos que passaram pela administração municipal. Não acreditem em promessas e sim em projetos consolidados para desenvolver Pimenteiras. Nos meus mandatos, nunca administrei sozinho e sim em grupo de forma harmonica e democrática. E é assim que continuaremos, caso meu nome seja aprovado em convenção e a população decida que assim seja.